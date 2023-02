Calciomercato Napoli, fissato il prezzo di Osimhen | De Laurentiis se la ride

Il Napoli non lascerà partire Osimhen, se non per una offerta super

21 le presenze, 17 i goal, 150 milioni di euro il valore. Sono queste le cifre di cui parliamo quando facciamo riferimento a Victor Osimhen. Il nigeriano sta disputando una stagione pazzesca e, insieme a Kvaratskhelia è il principale punto di riferimento del Napoli fino a questo momento. Se lo scorso anno peccava di ingenuità (contro il Venezia ad esempio, quando è stato espulso per una manata ad un avversario), quest’anno sembra aver raggiunto la maturità necessaria che potrebbe portarlo alla consacrazione.

Nella giornata di sabato contro lo Spezia, Osimhen ha realizzato una doppietta, sembrando addirittura sottotono, a dimostrazione dell’altissimo livello che sta raggiungendo. Il suo valore di mercato cresce ogni settimana di più, complici le sue prestazioni esaltanti. Aurelio De Lurentiis non vorrebbe assolutamente privarsi di un attaccante di questo calibro, ma sarà difficile trattenerlo, poiché molti club della Premier League hanno tutte le carte in tavola per avvicinarsi alla cifra che potrebbe convincere il Presidente dei campani a lasciarlo partire, ovvero 150 milioni di euro. Da vedere come gestirà la situazione il Napoli, anche perché dopo l’estate si entrerebbe negli ultimi 24 mesi di contratto.