Calciomercato Roma, alle battute finali la cessione di Zaniolo: domani la partenza ad Istanbul?

Galatasaray-Zaniolo: trattativa ai dettagli

La telenovela più discussa della sessione invernale di calciomercato sta per concludersi, Zaniolo sta per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. Secondo quanto riportato daFabrizio Romano su Twitter, le due parti vantavano già da giorni l’accordo, quello che mancava era l’accordo tra i due club. Il nodo della trattativa è la clausola rescissoria, che permetterebbe al calciatore di lasciare il club turco a fine stagione per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Zaniolo sarebbe pronto a volare in Turchia già domani per effettuare le visite mediche.