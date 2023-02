Calciomercato Roma, anche la Juventus si inserisce per il centrocampista

Calciomercato Roma, Frattesi resta un obiettivo per giugno

Il calciomercato della Roma non si ferma: uno degli obiettivi dichiarati di Tiago Pinto è sempre stato Davide Frattesi, e il direttore generale giallorosso ha provato a portarlo alla corte di Josè Mourinho non solo nello scorso mercato estivo ma anche in quello di gennaio conclusosi pochi giorni fa. La Roma tornerà alla carica con il Sassuolo anche nella prossima estate, dovendo però fare i conti con un’agguerrita concorrenza.

Mercato Roma, anche la Juventus interessata a Frattesi

Secondo quanto riporta calciomercato.it, la Juventus avrebbe riavviato i contatti con il Sassuolo per il numero 16, anche se la Roma resta comunque favorita nella corsa a Frattesi. I giallorossi in ogni caso dovranno concretizzare questi mesi di trattative per non lasciarsi sfuggire il giovane centrocampista.