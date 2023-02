Calciomercato Roma, prenotati volo e visite mediche

Calciomercato Roma, Zaniolo siamo ai saluti

Come rivelato da Calciomercato.com, sarebbero stati prenotati volo e visite mediche, in direzione Turchia, per Nicolò Zaniolo. Il club turco offre 18 milioni più 4 di bonus, mentre le richieste della società giallorossa sono di 25milioni, tutto fa presagire che a quota 23milioni si possa essere tutti contenti. Contento sembrerebbe anche il calciatore, convinto dalla proposta di 3.5 milioni a stagione per lui, anche se c’è da limare qualcosa sulla sua clausola che dovrebbe essere al di sotto dei 30 milioni.

Zaniolo con Icardi e Mertens

Il classe ’99 si sarebbe deciso ad accettare, dopo aver capito che non sarebbe mai veramente ritornato a far parte del gruppo, rischiando di perdere la Nazionale. Ricordiamo che nel Galatasaray militano due conoscenze del calcio italiano: Mauro Icardi e Dries Mertens, con cui Zaniolo aveva già parlato in estate.