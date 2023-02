Caos plusvalenze, Ziliani “condanna” la Juventus verso la serie B | La spiegazione

Juventus, per Ziliani comportamenti delinquenziali

La Juventus sta cercando di rialzarsi, di riconquistare i 3 punti che mancano da ormai troppo tempo (sconfitte a Napoli e con il Monza, e nel mezzo pareggio con l’Atalanta) condite nel mezzo dalla pesante penalizzazione inflitta. Proprio su questo caso molti giornalisti e specialisti continuano a discutere, analizzando i vari risvolti che possono seguire.

Juventus, Ziliani e l’ipotesi Serie B

Nell’odierna edizione de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani ha parlato di quale secondo lui potrebbe essere la pena, una pena severa ma che lui ritiene ponderata. Ecco ha evidenziato dalla redazione: “Alla luce delle motivazioni della sentenza che ha condannato la Juventus al -15 nel processo ‘plusvalenze fittizie’, anche l’esito del prossimo processo, quello sulle ‘manovre stipendi’, appare segnato: sarà un verdetto di colpevolezza e la sanzione per dirigenti e club sarà ancora più dura per la gravità del reato commesso. Sanzione più dura significa una sola cosa (e parlo dell’ipotesi alla Juve più favorevole): retrocessione in serie B“.