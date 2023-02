Inter, problemi per Correa | Ecco quando rientrerà l’argentino

Ancora problemi per l'ex Lazio

Inter, per Correa problemi alla coscia destra

Dopo l’infortunio che ha visto Joaquin Correa saltare il derby vinto dall’Inter per 1-0 grazie al gol del connazionale Lautaro – l’argentino è stato sottoposto ad esami strumentali per conoscere . In una nota diramata sul proprio sito i nerazzurri ne hanno comunicato l’esito: “Joaquin Correa si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Dunque, l’argentino salterà sicuramente il match della prossima giornata contro la Sampdoria. Si attende il monitoraggio delle sue condizioni nella prossima settimana per conoscere quando l’argentina tornerà a disposizione di Inzaghi.