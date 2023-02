Lunedi del betting, il raddoppio del giorno | Comparazione quote e BONUS DI BENVENUTO

In Spagna partita di metà classifica

Alle 21 nella Liga si gioca Vallecano–Almeria. Padroni di casa che iniziano ad osservare con insistenza alla zona Champions League, che attualmente dista solo 6 punti; ospiti che invece, cercano punti per allontanarsi sempre di più dalle zone calde della classifica. Osserviamo come valutano il segno 1 i bookmakers: 1.79 su Golgol e Betaland, 1.81 su Sportbet. Un ipotetico ‘raddoppio’ del giorno si raggiunge con l’1+over 1.5, quota interessante per tutti e tre i book.

Serie A, alle 18.30 Verona-Lazio

Nel primo dei due posticipi del lunedì di Serie A, al Marc’Antonio Bentegodi giocano Verona–Lazio. Le ambizioni delle due squadre sono completamente opposte: i veronesi devono dare continuità alla vittoria contro il Lecce e il pareggio di Udine, sfruttando la sconfitta dello Spezia( ieri 0-3 contro il Napoli) per avvicinare quel quart’ultimo posto che significa permanenza nella massima serie; gli ospiti devono rispondere alle vittorie di Inter e Roma, e vincendo scavalcherebbe proprio i cugini al terzo posto. Vediamo i bookmakers cosa ne pensano del segno X2: 1.26 su Golgol e Sportbet, 1.27 su Betaland.