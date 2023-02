Monza-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Monza-Sampdoria, probabili formazioni

Che occasione per il Monza, che da quando è arrivato Palladino, non fa altro che stupire a suon di risultati, mentre per Stankovic la situazione è davvero molto complicata. Per il blucerchiati c’è il rischio Serie B. Il match tra Monza e Sampdoria sarà trasmesso sia su Dazn che su Sky Sport, a partire dalle 20.

Monza-Sampdoria, le probabili formazioni

MONZA(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota. All. Palladino

Squalificati: Sensi

Indisponibili: Donati