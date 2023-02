Non basta il super gol di Pedro: Lazio bloccata a Verona

Dopo le vittorie di Roma e Inter, torna in campo la Lazio di Sarri che affronta l’Hellas Verona, forte delle ultime gare e che vuole provare a giocarsi anche le carte per la salvezza nonostante le basse acque della classifica. Tridente pesante per Immobile che torna dal 1′ minuto in campionato.

Diverse le occasioni per le due squadre nel primo tempo soprattutto con Milinkovic-Savic e Immobile, anche se a sbloccare la sfida è un super gol di Pedro che regala il vantaggio biancoceleste. Riparte il secondo tempo ma a riaprire i giochi è Ngonge al 51′ su punizione ben servito da Lazovic. La Lazio ci prova ancora prima Zaccagni e poi con Luis Alberto anche se non riesce a trovare il gol della consacrazione definitiva.

TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge (22′ st Gaich); Lasagna. A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Sulemana. All. Zaffaroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hyasj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (16′ st Vecino), Luis Alberto; Zaccagni, Immobile (23′ st Felipe Anderson), Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Cancellieri, Gila, Romero, Basic. All. Sarri

Reti: 44′ pt Pedro, 6′ st Ngonge

Ammoniti: Duda, Zaccagni, Magnani, Hien, Depaoli

Recupero: 1′ pt