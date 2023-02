Premier League, deferito il Manchester City | Il motivo

Manchester City, violazioni del fair-play finanziario

In un lunedì mattina tranquillo in casa nostra, dove si chiacchiera sulle vicende post derby di Milano, da Sky Sport UK arriva la bomba: la Premier League avrebbe deferito il Manchester City per numerose(ma presunte) violazioni del fair-play finanziario. Le violazioni sono riferite alle annate 2009-2010 e 2017-2018, e le accuse riguarderebbero informazioni finanziarie relative a entrate, dettagli di stipendi di allenatori e giocatori, regolamenti UEFA, redditività e sostenibilità.

Come avvenuto per la Juventus, nella nostra serie A, il club potrebbe ricevere delle sanzioni, ma cosa più importante anche delle penalizzazioni in classifica che farebbero tremare tifosi e società. Continueremo a monitorare la situazione per darvi maggiori informazioni su questo caso, che vedono coinvolta una delle potenze del calcio moderno.