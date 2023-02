Roma, Wijnaldum torna in campo | I tifosi giallorossi sognano

Roma, Wijnaldum gioca contro la Primavera

Si avvicina il rientro Gini Wijnaldum. Dopo il lungo stop dovuto all’infortunio alla tibia destro del 20 agosto scorso ha ottenuto una prima convocazione nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista olandese giocherà il test contro la Primavera per testare la propria condizione atletica e ritrovare la sicurezza necessaria in vista del proprio rientro. Nel test contro la Primavera di Guidi ci saranno anche i giocatori che ieri non sono scesi in campo e hanno trovato meno spazio come il neoacquisto Llorente e Solbakken.

Roma, si avvicina il rientro di Wijnaldum

Wijnaldum potrà tornare presto a disposizione di José Mourinho. Il centrocampista potrebbe essere convocato per la prossima trasferta al Via del Mare di Lecce di sabato e non è escluso che possa trovare spazio durante il corso del match. In alternativa l’appuntamento con il ritorno in campo potrebbe essere rinviato alla settimana successiva contro l’Hellas Verona.