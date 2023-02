Verona-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Verona-Lazio, Sarri non si fida dei gialloblù

Sarri affronterà un avversario scomodo come il Verona che sembra aver cominciato a ingranare la marcia. La Lazio cercherà in ogni modo di conquistare i tre punti, per rimanere in zona Europa, mentre per i gialloblù anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, a partire dalle 18.

Verona-Lazio, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric. All. Zaffaroni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Faraoni, Veloso, Henry, Hrustic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Radu