Calciomercato Inter, Acerbi verso la conferma: Lotito fissa il prezzo

Calciomercato Inter, si va verso la riconferma di Acerbi

All’inizio non era voluto da moltissimi tifosi dell’Inter, mentre ora è diventato uno dei pilastri della difesa dei nerazzurri. Stiamo parlando di Francesco Acerbi, difensore arrivato la scorsa estate dalla Lazio, il quale sta disputando una stagione eccellente con la maglia dell’Inter. Arrivato tra tante critiche, pian piano è riuscito a farsi largo nelle gerarchie ed ora è un titolare inamovibile; proprio per questo motivo i meneghini vorrebbero confermare il difensore ex Sassuolo.

Calciomercato Inter, i nerazzurri cercheranno di convincere la Lazio per Acerbi

I dirigenti dell’Inter non hanno dubbi sul difensore, ma c’è da trovare l’accordo la Lazio. A proposito di ciò, ecco cosa si legge su La Gazzetta dello Sport: “In caso di fumata bianca con Stefan de Vrij, con la conferma anche di Acerbi (sulla quale si lavorerà con calma per abbassare la richiesta da 4 milioni della Lazio), la parte centrale del pacchetto arretrato sarà a posto. Altrimenti rotta su Smalling che non ha ancora dato l’ok alla Roma per far scattare il rinnovo unilaterale di un anno alla stessa cifra che attualmente guadagna ovvero poco meno di 4 milioni di euro”.