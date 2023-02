Calciomercato Inter, attesa a giorni per risposta di Stefan De Vrij | Le ultime

Attesa per sapere le valutazioni dell’olandese sull’offerta dei nerazzurri

Il sasso nello stagno l’ha gettato. Adesso l’Inter attende che sia de Stefan De Vrij a formare i cerchi. Come già accaduto con Milan Skriniar, infatti, il sodalizio di viale della Liberazione ha presentato la sua proposta di rinnovo, con annessi e connessi economici, al difensore olandese.

Strada più semplice rispetto a quella percorsa con Skriniar

Adesso, guardando a quattr’occhi e più di una volta l’offerta a lui rivolta, l’olandese dovrà trarre le sue valutazioni. “L’agente dell’olandese Pastorello- dice nero su rosa la “Gazzetta dello Sport”- che lunedì e martedì scorsi era a Milano per la chiusura del mercato e venerdì ha pubblicato la foto di un incontro con lo stesso De Vrij ha manifestato alla Rai la volontà di rispettare i tempi richiesti dalla società (fine febbraio)”. La strada, rispetto a quella percorsa con Skriniar, sembra in discesa. “Il dialogo – sottolinea la rosea – è più disteso e fluido rispetto a quanto successo con Skriniar, anche perchè lo slovacco aveva una proposta milionaria da parte del Psg”. Offerta a molteplici zeri che, al momento, De Vrij non si è sentito fare. L’attesa regna sovrana. La voglia delle parti di accordarsi pure.