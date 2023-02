Calciomercato Juve, i bianconeri mettono la freccia sul forte centrocampista: ma attenzione alla concorrenza

Calciomercato Juve, la dirigenza guarda la mercato

Le ultime turbolente settimane non hanno fermato i nuovi dirigenti della Juventus. Pur confrontandosi con uno scenario giudiziario (con la penalizzazione di 15 punti) e una classifica preoccupante, i dirigenti bianconeri cominciano a pensare alle prime mosse in vista del prossimo mercato estivo. Oltre alla questione rinnovi i bianconeri cominciano a guardarsi intorno e a monitorare le varie possibilità all’orizzonte.

Calciomercato Juve, occhi puntati su Kanté

N’Golo Kanté, in scadenza a fine stagione, sembra sempre più lontano dal Chelsea secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo del Mundo Deportivo. Le condizioni fisiche non ottimali dovute alla lesione muscolare e i numerosi acquisti del ricco mercato invernale allontanano sempre di più il centrocampista francese da Londra. Nei giorni scorsi il francese è stato accostato a Barcellona e Atletico Madrid. La Juventus guarda interessata la questione e monitora il francese in vista del prossimo mercato. Si prospetta una vera battaglia per contendersi il Campione del Mondo 2018 a fine stagione.