Calciomercato Juventus, le ultimissime sul rinnovo di Danilo: i dettagli

Calciomercato Juventus, l’irriducibile di Allegri: Danilo il più utilizzato

Nell’atteso di rivederlo in campo questa sera tra Salernitana e Juventus, Danilo è il recordman di minuti giocati nella rosa bianconera. Infatti, il brasiliano giocherà questa sera la partita numero 28 in stagione e sarà impiegato a guidare la difesa a tre accanto ai connazionali Bremer e Alex Sandro. Danilo non si ferma, non conosce la parola riposo. Infatti, il brasiliano non guarda una partita dalla panchina dall’11 settembre 2022 proprio nel pareggio casalingo contro la Salernitana. Ad oggi sono 2330 minuti giocati, segnale di fiducia totale da parte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Danilo rinnovo fermo

Il forte attaccamento e la fiducia incondizionata di Allegri nei confronti di Danilo non sono dunque un mistero. Il brasiliano è, però, in scadenza nel 2024 e ci sarebbe già un accordo tra le parti per un possibile prolungamento di un anno più opzione per una seconda stagione successiva. Tuttavia, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa sembra essere in stand-by. Le cause di questo stop sono dovute al cambio dirigenza che non ha ancora cominciato a lavorare sui rinnovo. Danilo attende e bisognerà capire se tutto è come programmato prima o ci saranno novità.