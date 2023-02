Calciomercato Lazio, che guaio: il giocatore rischia di rimanere

Calciomercato Lazio, Fares si complica

L’esterno della Lazio, Mohamed Fares, rischia di rimane altri mesi nei biancocelesti. Il giocatore ha ricevuto, negli ultimi giorni, un’offerta dall’Alanyaspor pronta ad acquistarlo. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. Il club turco avrebbe avuto dei ripensamenti riguardo la trattativa intavolata e vorrebbe rivedere alcune condizioni.

Lazio, brusca frenata dell’Alanyaspor

Secondo le ultime indiscrezioni, il club turco, avrebbe ritirato l’offerta fatta ai biancocelesti, per proporne una nuova. A quanto pare, la nuova condizione sarebbe quella di prendere il giocatore a titolo gratuito e far pagare lo stipendio alla Lazio. Secco no di Lotito che, con ogni probabilità, terrà il giocatore per venderlo a giugno.