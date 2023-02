Calciomercato Lazio, offerta shock del Psg per Zaccagni: Lotito alza il prezzo

Lotito non si muove dalle sue rischieste

Come è sotto gli occhi di tutti, Mattia Zaccagni sta vivendo la sua migliore stagione della carriera. Il classe 1995 ha, fino ad ora, segnato 8 gol e fornito 4 assist. Tutto questo fa godere i tifosi biancocelesti che se lo godono, ma sicuramente anche il presidente Lotito, che fissa un prezzo di 40 milioni, cifra minima per intavolare una trattativa per il calciatore.

Cifra che si trova un pò in disaccordo con quanto riporta Transfermarkt, che valuta attualmente il giocatore 22milioni di euro. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il PSG si sarebbe interessato al calciatore, ma come sappiamo trattare con il presidente biancoceleste e Tare non è mai cosa semplice. Il club parigino è avvisato, sotto quella cifra Lotito neanche risponde.