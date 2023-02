Calciomercato Milan, Leao come Zaniolo? | Quasi certo l’addio a fine stagione

Calciomercato Milan, tante big su Leao

Non è un periodo particolare per Leao, che sta deludendo in campo e fuori visto che sono praticamente ferme le trattative per il rinnovo con il Milan. “La Gazzetta dello Sport” ha spiegato che al calciatore portoghese non bastano i 6,5 milioni di euro offerti dal Milan visto che in ballo ci sono ancora 19 milioni di euro da dare allo Sporting Lisbona.

Ma non solo perchè con la proprietà rossonera non c’è ancora l’accordo per la clausola rescissoria poichè i rossoneri puntano alla bellezza di 150 milioni mentre il calciatore vorrebbe essere “valutato” la metà. Questi malumori aumentano la partenza dell’attaccante rossonero visto che prima non era così scontata.