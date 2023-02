Calciomercato Roma, il Galatasaray pronto a chiudere per Zaniolo | Oggi giorno della verità

L'esterno pronto a sbarcare in Turchia

Calciomercato Roma, tesoretto Zaniolo

Nicolò Zaniolo-Roma, è una storia agli sgoccioli. In queste ore il Galatasaray ha accelerato nella corsa all’esterno giallorosso, che ha accettato la proposta di un triennale da 3 milioni di euro più bonus con il club turco che è pronto però ad inserire la clausola rescissoria da 35 milioni di euro considerato che pagherà il calciatore una cifra vicina ai 20 milioni più 2 di bonus, facilmente raggiungibili.

Ma non è finita qui perchè secondo quanto riportato da Alfredo Pedulla, qualora un club(Milan o Juventus in prima fila) pagasse la clausola rescissoria da 35 milioni, la Roma potrebbe ricevere il 10/15% della futura rivendita, una sorta di rimborso per il club giallorosso, che con i 22 milioni andrebbe a fare tutta plusvalenza dopo la trattativa legata a Radja Nainggolan. Vedremo se oggi ci sarà la chiusura o se si attenderà un rilancio da parte del Fenerbahce, pronto a offrire più del suo club turco.