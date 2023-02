Martedì dei bookmakers, il posticipo di serie A | Comparazione quote e BONUS DI BENVENUTO

Salernitana-Juventus, come la vedono i bookmakers?

Alle 20.45 si gioca l’ultimo match di questa giornata infinita di campionato( iniziata sabato alle 15 e che termina proprio stasera). Salernitana–Juventus all’andata hanno pareggiato per 2-2, partita super discussa per il famoso fuorigioco fischiato ai bianconeri sul gol del 3-2, fuorigioco inesistente per la presenza in basso di Antonio Candreva, che però neanche al VAR vedono. Passando alla partita di oggi, grazie alla penalizzazione della Juventus, le due squadre si trovano appaiate nella zona bassa della classifica( 16° Salernitana e 13° la Juventus): i padroni di casa arrivano dalla bella prestazione di Lecce, che li ha visti vittoriosi per 1-2; i bianconeri invece arrivano da una cocente sconfitta in casa contro il Monza. Le due forze in campo sono sicuramente molto diverse, ecco perché noi vogliamo vedere la quota della combo 2+OV1.5: bookmakers tutti d’accordo, 1.82 per tutti e tre ( Golgol, Sportbet e Betaland)