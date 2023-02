Milan, Ibrahimovic verso il rientro | Le ultime

Milan, il lungo calvario di Zlatan Ibrahimovic

Il grande assente del Milan Campione d’Italia in questa stagione è senza dubbio la stella svedese Zlatan Ibrahimovic. Già nella passata stagione il 41enne svedese si è trovato costretto a fare i conti con numerosi guai fisici. Dunque, a fine maggio, l’esito degli esami avevano riscontrato un problema al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con una prognosi di 7-8 mesi. Tuttavia, durante il ritiro invernale lo svedese aveva raggiunto i propri compagni a Dubai. Alla vigilia del primo match casalingo post-Mondiale, contro la Roma, Stefano Pioli aveva dichiarato il rientro al lavoro dell’attaccante. Proprio nei giorni scorsi lo svedese ha ripreso confidenza con il pallone e, prima del derby, si è allenato a parte con i compagni.

Milan, Ibrahimovic fondamentale

In un momento complicato per i rossoneri – che vengono da una serie di risultati di disastrosi contro Lazio, Sassuolo e Inter – lo svedese potrebbe essere l’uomo per suonare nuovamente la carica e dirottare la marcia verso risultati positivi. Infatti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rientro di Ibrahimovic sarebbe sempre più vicino. Ci sono da valutare le condizioni per una possibile convocazione per il prossimo incontro contro il Torino dove l’attaccante potrebbe trovare la prima presenza stagionale.