Milan, la Champions rimane l’obiettivo principale: i conti lo richiedono

Milan, Pioli deve invertire la rotta

Il tecnico rossonero sembra aver preso la sua magia, nel gestire il gruppo. Il Milan chiede al mister Pioli di trovare alla svelta una soluzione, visti gli ultimi risultati. Inoltre, la società rossonera ha fatto sapere a al mister che l’obiettivo principale rimane la Champions League, competizione molto importante per i conti del Milan.

Milan, serve un miracolo

La pesante sconfitta nel derby, non è solo importante per gli sfottò, ma lo è soprattutto per la classifica. Il Milan, perdendo lo scontro diretto, ad oggi sarebbe fuori dal quarto posto. L’accesso alla competizione garantirebbe quel tesoretto di 30mln di euro che, ai rossoneri, da poter spendere sul mercato.