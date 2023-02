Milan, Pioli non molla la panchina | Il tecnico pronto a ribaltare la situazione

Milan, i rossoneri proseguiranno con Pioli in panchina

Nonostante il mese di gennaio e questo inizio di febbraio siano stati disastrosi per il Milan, Stefano Pioli siederà ancora sulla panchina del Diavolo. A riferirlo è il Corriere della Sera, che scrive: “La sconfitta nel derby non fa rischiare il posto all’allenatore del Milan, ma solo perché Pioli non è l’unico responsabile del crollo verticale. A giugno si vedrà“.

L’allenatore rossonero è criticato da tutte le parti in seguito ai nefasti risultati che il Milan sta pervenendo da un mese a questa parte. Ulteriori critiche a Pioli sono arrivate anche dopo la formazione schierata nel derby, e soprattutto per non aver schierato Rafa Leao sin dal primo minuto. La dirigenza rossonera, però, sa che cambiare allenatore a stagione in corso complicherebbe ancor di più una situazione intricata come questa, quindi eventuali cambi in panchina avverranno a giugno, se vi sarà bisogno.