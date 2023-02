Milan, sarà ancora difesa a tre | Le scelte di Pioli

Milan, Pioli ha dubbi per la gara di venerdì

Il Milan vuole ripartire. Il Milan deve ripartire. Venerdì affronterà il Torino in campionato, c’è urgente bisogno di punti dopo le sconfitte consecutive con Lazio-Sassuolo-Inter, per cercare di approcciarsi con uno spirito migliore all’andata degli ottavi di Champions League, in programma martedì sera a San Siro contro il Tottenham. Pioli sta attraversando un momento molto difficile e le sue scelte tattiche lasciano molti dubbi nel mondo Milan, ma come riporta Tuttosport, l’allenatore rossonero dovrebbe confermare la difesa a tre con la conferma di Thiaw e la presenza di Kjaer. A centrocampo ballottaggio sulla destra fra Calabria e Saelemaekers, e al centro della linea a 5 una maglia in ballottaggio tra Pobega e Brhaim Diaz. In attacco dovrebbe tornare al fianco di Giroud, Rafael Leao.