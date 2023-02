Moggi attacca Pioli: “E’ più confuso della squadra. Rossoneri in crisi senza via d’uscita”

Nel solito appuntamento chiamato “Il Pallone di Luciano” su Libero, Luciano Moggi è tornato a parlare del derby.

Queste le parole “Il derby di San Siro invece, è stato vinto dall’Inter 1-0 su un Milan indifeso e indifendibile, in totale confusione, con mister Pioli più confuso della squadra. Difficile diagnosticare cosa possa essere capitato ai rossoneri dopo la gara contro la Roma: la squadra adesso è molle nella testa e nelle gambe, subisce l’avversario agonisticamente oltre che tecnicamente, gli attaccanti non hanno più il passo e la squadra manca completamente di profondità. Al punto da confondere anche i cronisti che faticano a capire se lo spettacolo messo in mostra dall’Inter a San Siro possa dipendere esclusivamente dalla bravura dei nerazzurri o anche dalla debolezza dei rossoneri che, attualmente, sono in una crisi quasi irreversibile”.