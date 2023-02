Roma, Wijnaldum corre verso il rientro | Mourinho ritrova una certezza

Wijnaldum, positivo il test con gli Under

Nessun particolare problema, nella partita svolta con la Primavera, per Gini Wijnaldum, che si candida ufficialmente per essere convocato per la trasferta di Lecce di sabato. L’olandese, si fratturò la tibia destra lo scorso 20 agosto, non ricorrendo alla classica operazione ma alla calcificazione naturale dell’osso, ha sicuramente allungato i tempi di recupero di circa due mesi.

Come riporta Il Messaggero , il rientro del giocatore olandese dovrà essere molto graduale: prima qualche spezzone di partita, come potrebbe succedere con Lecce e Verona, per poi andare a prendere per mano questa squadra nel finale di stagione.