Salernitana-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Salernitana-Juventus, sfida salvezza

La Juventus di Max Allegri torna in campo contro la Salernitana per cercare di conquistare i tre punti, nonostante la situazione extra campo. Il tecnico livornese si affiderà alla coppia d’attacco composta da Di Maria e Kean, continua la panchina per Vlahovic. Mentre Nicola rispolvera Piatek con l’intento di colpire i bianconeri.

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. All.: Nicola.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Di Maria. All.: Allegri