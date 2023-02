Salernitana-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio, Mazzocchi, Maggiore

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Pogba, Milik, Paredes

Dove vederla in Tv: Il posticipo della 21° giornata di Serie A verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn.

Orario della Partita: Il match che siglerà la conclusione di questa giornata di Serie A inizierà alle ore 20:45.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Telecronista e seconda voce: A narrare la partita sarà Stefano Borghi, coadiuvato nel suo compito da Andrea Stramaccioni che esordirà a Dazn.

Statistiche e precedenti

La Salernitana ha vinto solamente uno dei totali sette scontri giocati contro la Juventus, 2 sono state le sconfitte e 4 i pareggi. L’ultimo di questi è arrivato proprio nella sfida d’andata di questa stagione, terminata 2-2, con quel gol annullato a Milik, su cui si è poi scatenato un polverone mediatico perché il polacco era tenuto in gioco da Candreva. Se le due squadre domani pareggeranno, sarà la prima volta che otterranno un punto a testa per due volte di fila negli scontri della loro storia. Se i campani domani riusciranno a strappare i 3 punti da una partita definita “uno scontro salvezza” da Allegri, esagerando, otterranno due vittorie di seguito, dopo quella al Via del Mare col Lecce, per la prima volta dopo lo scorso ottobre. La Juventus arriva al match dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, ma in campionato i bianconeri, dopo 8 partite vinte consecutivamente senza subire gol, hanno ottenuto soltanto un punto nelle ultime tre partite, subendo 10 gol. Parlando infine di giocatori, Antonio Candreva ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro la Juventus in Serie A, realizzando 2 reti e un assist. Dall’altra sponda, invece, Dusan Vlahovic ha realizzato tre gol in tre sfide contro la Vecchia Signora in Serie A, doppietta con la Fiorentina l’11 dicembre 2021 e un gol con la Juventus il mese scorso.