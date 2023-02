Serie B: Genoa il debito ammonta a 100 milioni e sarà penalizzata. Per la Reggina discorso diverso

Il Genoa sarà penalizzato di due punti

Genoa e Reggina, due casi simili ma in fondo diversi, con il club ligure che sarà sicuramente penalizzato di due punti in classifica, mentre la Reggina non sembra rischiare la penalizzazione in quanto ha chiesto la ristrutturazione del debito.

GENOA

Il Genoa, secondo quanto riporta Tuttosport ha 100 milioni di debiti, che però è stato ceduto ad una società controllata, ma i conti comunque non tornano. Pesa per il discorso penalizzazione il mancato versamento di 2,2 milioni di euro che sarebbe dovuto essere versato entro il 16 Dicembre 2022.

REGGINA

La Reggina invece, ha diramato un comunicato in cui spiega la vicenda, e di essere in attesa delle scadenze fissate dal Tribunale che poi verranno sottoposte alla Federazione. Una vicenda più intricata, ma comunque risolvibile da parte del club, con un debito pregresso che ammonta a circa 10 milioni di euro.