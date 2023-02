Zaniolo, è fatta col Galatasaray: il giocatore in volo per Instanbul

Calciomercato Roma, Zaniolo oggi visita e firma

E’ in fase di chiusura la telenovela Zaniolo. Il giocatore avrebbe trovato, finalmente, l’accordo con il Galatasaray e mancherebbe solo l’ufficialità. Il talento italiano, in rottura totale con la Roma, volerà nelle prossime ore ad Istanbul per effettuare visite mediche e mettere la firma sul contratto.

Roma, ecco le cifre di Zaniolo

La Roma ha raggiunto l’accordo con il club turco sulla base di 20mln + 2 di bonus, cifra che i giallorossi hanno accettato, pur di togliersi la grana Zaniolo. Il giocatore, invece, ha convinto il Galatasaray ad inserire nel contratto una clausola da 35mln di euro. L’ex numero 22, prenderà 3mln di euro.