Al Ahly-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera alle ore 20:00, allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat, in Marocco, si terrà la semifinale di Coppa del mondo per club che vedrà sfidarsi la squadre egiziana dell’Al Ahly e gli spagnoli del Real Madrid, guidati da Carlo Ancelotti.

La condizione delle due squadre

Gli egiziani di Marcel Koller, storica bandiera del Grasshoppers, club svizzero, e anche allenatore dal 2011 al 2017 della nazionale austriaca, sono attualmente in testa alla Prima Lega, il campionato egiziano, con 37 punti, e vincono da 5 partite consecutive, considerate anche quelle in Coppa. L’Al Ahly ha poi una striscia di partire con risultati utili che ammonta a 23, un dato veramente impressionante. Gli africani, inoltre, per arrivare a giocarsi questa semifinale in Marocco, hanno dovuto battere l’Auckland City, club neozelandese, e i Seattle Sounders, club statunitense che milita in MLS. Ricordo infatti che la Coppa del mondo tra club vede sfidarsi la vincitrice europea della Champions League, i sudamericani della Coppa Libertadores, i centro-nordamericani della CONCAF Champions League, gli africani della CAF Champions League, gli asiatici della AFC Champions League e quelli, infine, dell’Oceania della OFC Champions League. Dal 2007 partecipa alla competizione anche la squadra vincitrice del campionato della nazione ospitante. Passando al Real Madrid, i Blancos arrivano al match da favoriti, vista la potenza della loro rosa, seppur dovranno fare a meno degli infortunati Courtois, Benzema e Militao, ma nonostante ciò gli spagnoli non stanno vivendo un buon momento in campionato. Con la sconfitta rimediata domenica in casa del Maiorca, le Merengues si trovano ora secondi in Liga, ma a -8 punti dal Barcellona che sta volando a ritmi impressionanti. Al Real Madrid di Ancelotti servirà quindi una vittoria per far rialzare il morale della rosa, e poter accedere alla finale della competizione, vinta l’anno scorso dal Chelsea contro il Palmeiras.

Le probabili formazioni di Al Ahly-Real Madrid

Al Ahly (4-1-4-1): El Shenawy, Hany, Metwaly, Abdelmonem, Maaloul; Dieng; Kahraba, Fathi, El Solia, Mohamed; Tau. Allenatore: Koller.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mostafa Shobeir, Karim Fouad, Akram Tawfik

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benzema, Courtois, Militao, Lucas Vazquez, Mendy

Dove vederla in TV

La partita verrà tramessa in diretta streaming su Now TV e Sky Go, mentre in diretta TV su Sky Sport Uno.