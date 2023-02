Osimhen e Vlahovic goleador Top; per Giroud e Muriel giornata nera

La 21esima giornata segna il ritorno al Top di Dusan Vlahovic, tormentato dagli infortuni e finalmente gioia per i tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui spendendo anche parecchi crediti nelle aste estive. Vedremo se ora il goleador serbo riuscirà a mantenersi sui livelli di eccellenza toccati nel posticipo di ieri sera, deciso da una sua doppietta. Continua invece il male oscuro del Milan che cola a picco anche nel derby e ben oltre lo striminzito 1-0 recitato dal tabellino. Bene la Roma che si piazza al terzo posto in solitaria grazie alle testate iniziali di Ibanez e Abraham, nonostante la superba prestazione del solito Vicario.

PORTIERI – Proprio l’estremo difensore dell’Empoli, con il suo 7 di media, sarebbe il top assoluto di giornata nel ruolo, ma le due reti subite lo “abbassano” a 5 in fantamedia, facendogli così passare il testimone al granata Milinkovic-Savic che da imbattuto “segna” un bel 6,5. Molto positiva anche la prestazione di Provedel (7), penalizzato dal gol incassato e fermo quindi a quota 6. Dietro la lavagna finisce Dragowski che becca un bel 2 (5 con tre gol subiti) e Ochoa, fortemente penalizzato però dai suoi colleghi difensori che lo sbattono a 3 di fantamedia nonostante la sufficienza guadagnata sul campo (6).

DIFENSORI – Continua il momento d’oro di Posch che decide la gara di Firenze con il suo quarto centro stagionale. Per lui la fantamedia è 10 al pari dell’altra rivelazione Baschirotto che arriva alla sua terza marcatura. Anche Ibanez, non nuovo a simili prodezze, si attesa sul 10 grazie alla rete che sblocca ed indirizza la vittoria romanista sull’Empoli. Brutta giornata per Maehle che rimedia un’espulsione pesante (dopo intervento Var) e tocca quota 3,5 in fantamedia. Poco meglio Caldara e Reca (4 con ammonizione).

CENTROCAMPISTI – Come spesso accaduto in queste prime 21 giornate di campionato il migliore a centrocampo è Kvaratskhelia che segna su rigore, serve un assist e trova un bel 11,5 di fantamedia. Appena un gradino sotto con lo stesso score ma appesantito da un’ammonizione c’è Orsolini (11) che pare ormai avviato a ritrovare la miglior forma e può rappresentare una valida alternativa anche per i fantallenatori che avessero ancora la possibilità di metterlo in squadra. Note di merito anche per Pessina, Saponara, Kostic e Strefezza, tutti a quota 10. Nicolussi Caviglia con un 4 secco paga il momento buio della Salernitana contro la Juventus, risultando il peggiore tra i centrocampisti. Poco meglio Meité, Pickel, Barak e Mandragora (tutti fermi a 5).

ATTACCANTI – Sempre tra i migliori lo scorso anno, specie nel periodo in viola, torna al top Vlahovic, decisivo nel risveglio bianconero di Salerno. Il suo 14 di fantamedia è il risultato migliore della giornata in assoluto. Alle sue spalle tra le punte il solito Osimhen, sempre più capocannoniere, che realizza l’ennesima doppietta e raggiunge quota 13,5 di media, al pari di Gabbiadini, attaccante incostante finché si vuole ma di assoluta qualità quando la forma psicofisica lo assiste. A livello prestazionale con 7,5 di base vanno ricordati Lautaro e Petagna. Pessimo il rendimento di Muriel che corona il suo periodo negativo con l’espulsione nei minuti finali che gli costa un 4 secco di fantamedia. Poco meglio Giroud (5 e ammonizione) che si guadagna un altro 4,5.