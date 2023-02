Calciomercato Inter, derby d’Italia per il difensore classe 1998: Marotta anticipa la concorrenza

Calciomercato Inter, Marotta studia il post Skriniar

In casa Inter si continua a pensare agli acquisti visto che alla squadra di Inzaghi serve assolutamente un paio di difensori considerato che potrebbero partire sia Skriniar che De Vrij. E Goal.com ha fatto il punto del mercato:“Cresciuto nel Malmo, club con il quale ha debuttato tra i pro, il classe 1998 è considerato il profilo giusto nel rapporto qualità-prezzo. Il suo contratto con il Rostov è in scadenza nel 2026, ma in estate può muoversi a costi contenuti. L’entourage di Hadzikadunic e la dirigenza dell’Inter hanno già avuto un primo contatto esplorativo, anche se il calciatore è seguito da altri club di Serie A e non solo. Il suo agente è stato, infatti, alcuni giorni in Italia ed ha avuto approcci con alcuni club del massimo campionato.

Dopo aver indossato la maglia della Svezia durante tutto il percorso giovanile, dall’Under 16 all’Under 21, Hadzikadunic ha scelto di vestire la casacca della Bosnia, la sua nazione d’origine: finora sono 19 le presenze con la selezione maggiore. Il difensore, seguito fino a pochi mesi fa anche dalla Juventus, ha collezionato apparizioni in Europa, sia nei preliminari di Champions che in Europa League. Passato a gennaio in prestito in Liga, il difensore bosniaco sarà monitorato nella seconda parte di stagione dal club nerazzurro. La società di viale della Liberazione continua a seguirlo con attenzione in attesa di una decisione definitiva”, si legge sul sito.