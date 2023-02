Calciomercato Inter, maxi intreccio con Bayer Monaco e PSG | I dettagli

Hasan Salihamidzic: “Era arrivata l’offerta”

Intervistato da SportBild, il direttore sportivo del Bayer Monaco Hasan Salihamidzic ha confermato le voci che riguardavano un’offerta dell’Inter per Benjamin Pavard: “L’offerta era finanziariamente attraente, ma l’aspetto sportivo viene sempre prima di tutto il resto”.

Dalle sue parole si potrebbe pensare ad un intreccio di mercato che è stato voluto evitare: il Bayer Monaco affronterà il PSG in Champions League, e se facilitavano il passaggio del francese all’Inter, i nerazzurri avrebbero potuto far partire subito Skriniar proprio in direzione di Parigi, andando quindi a rinforzare una diretta rivale per la sfida che vale i quarti di finale in Champions. In estate potrebbe essere tutto più semplice, dato anche il fatto che Skriniar è comunque già un giocatore del PSG.