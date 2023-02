Calciomercato Juve, altre news su Di Maria | Le ultime

Calciomercato Juve, Di Maria vorrebbe restare in Europa un altro anno

Non è ancora certo se Di Maria sarà un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione, ma ciò che sembra certo è che l’argentino giocherà in Europa ancora un altro anno. Stando a quanto rivelato dal giornalista di Tyc Sports Gaston Edul, infatti, Angel Di Maria avrebbe deciso di restare ancora un anno in Europa: “Ángel Di María resta almeno un altro anno in Europa. Il suo futuro dopo giugno non è ancora deciso“, ha scritto il giornalista su Twitter.

Calciomercato Juventus, Di Maria verso il rinnovo di contratto con i bianconeri

Le ultime notizie sul futuro del calciatore argentino riguardavano un suo trasferimento nella squadra dove è nato e cresciuto calcisticamente, ovvero il Rosario Central. Il suo contratto scade a giugno con la Juventus e per ora pare che le parti non abbiano ancora discusso del rinnovo, ma questa notizia dall’Argentina sembra in qualche modo confermare il suo prolungamento di contratto con i bianconeri.