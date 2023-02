Calciomercato Juventus, doppia insidia dal Real Madrid per l’estate

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono blindare i top player

La Juventus teme insidie dal mercato estivo: i bianconeri, complice le vicende societarie che gettano nubi sul futuro del club, dovranno respingere le numerose richieste che arriveranno dalle big europee per i proprio gioielli.

Mercato Juventus, il Real Madrid pensa a Chiesa e Vlahovic

Come riporta calciomercato.com, l’intenzione del Real Madrid è quella di ringiovanire la rosa: per questo motivo, secondo i media spagnoli, i Blancos hanno messo nel mirino i nomi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per questo motivo potrebbero esserci dei movimenti in estate riguardo i due top player bianconeri, con la dirigenza bianconera che dovrà decidere se resistere o valutare un’eventuale cessione.