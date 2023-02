Calciomercato Juventus, i bianconeri insidiano le big per un grande colpo: i dettagli

Juventus sfuma il colpo a centrocampo?

Negli ultimi giorni si era parlato molto della Juventus, non solo sul piano giuridico, visto che la società farà ricorso nei prossimi giorni al Collegio di Garanzia dello Sport, sperando di vedersi togliere i 15 punti di penalizzazione assegnati dopo il caso plusvalenze, ma anche su quello del mercato. La società bianconera aveva mostrato infatti un certo interesse verso un centrocampista del Chelsea, fermo ai box da inizio stagione, e in scadenza di contratto, stiamo parlando di N’Golo Kanté. Il giocatore francese, campione del mondo nel 2018, ha subito un infortunio alla coscia che l’ha costretto a saltare i mondiali e tutto le competizioni giocate dal Chelsea.

Il suo rientro è previsto per la fine di febbraio. Qualche mese fa si era parlato di un interesse anche da parte dell’Inter, che si è poi tirato fuori dalla corsa al giocatore. Nelle ultime ore è arrivata però la notizia che l’ex Leicester stia trattando con i Blues per prolungare il suo contratto. Finora le due parti non sono riuscite ancora a trovare un accordo, visto che il club londinese propone due anni di contratto con la possibilità di estenderlo a tre, mentre l’entourage del giocatore preferisce tre anni di contratto con opzione per un quarto. L’intenzione di Kanté attualmente sembra quindi chiara: desidera a tutti i costi rinnovare. Se la Vecchia Signora vuole quindi riuscire a portare a termine questo grande colpo, dovrà mettersi subito da fare per provare a convincere il giocatore a scegliere Torino per la sua prossima avventura.