Calciomercato Juventus, sesta doppietta in trasferta per Vlahovic: cessione sempre più lontana

E’ un Vlahovic stratosferico, quello che ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della partita contro la Salernitana e raggiante per la sesta doppietta messa a segno in serie A in trasferta, dimostrando di essere un trascinatore e allontanando sempre di più un’ipotetica cessione confermando la voglia di restare a Torino. Queste le sue parole di ieri:

115 giorni dopo torni a segnare. Le sensazioni?

“Soprattutto per me è importante che abbiamo vinto la partita, perchè mi pare che non avessimo vinto per tre partite di fila. Era importantissimo vincere, poi uno esce sempre fuori, ma grazie alla squadra. Vorrei ringraziare la squadra e il mister, penso che dobbiamo continuare così”.

Te lo sei andato a prendere quel rigore. E hai chiesto a Di Maria di poterlo calciare. Ci tenevi…

“Sì, soprattutto per un attaccante è importante fare gol, gli attaccanti vivono di questi e certamente ringrazio Di Maria che mi ha lasciato tirare quel rigore, che per me è era troppo importante. Penso di continuare così, ma sempre al servizio della squadra”.

Quanto è martellante Allegri?

“Sicuramente lui sa quanto possiamo fare, non vuole che ci rilassiamo anche sul 3-0, dobbiamo rimanere compatti, fare il nostro gioco perchè in altre circostanze, quando siamo sullo 0-0, non possiamo regalare, non possiamo sbagliare, questo ci dà una grande spinta, ci aiuta a crescere e a lavorare più forte, più duro e con più attenzione”.

Allegri ha detto che ti vede più leggere e dinamico. Ti senti al 100%?

“Va bene, questa è la seconda partita, come ha detto lei… 115 giorni… penso di aver bisogno ancora di un po’ di partite per entrare nel ritmo, ma sto dando il 100%, sono sempre lì a dare il massimo e penso che partita dopo partita la mia condizione arriverà al 100%”.

Vi siete compattati nello spogliatoio a proposito del tema classifica?

“La realtà è questa, guardando la classifica, noi prima di questa partita aveva 23 punti, ora ne abbiamo 26 e dobbiamo pensare e guardare così, giocare partita per partita, dare il nostro massimo e vincere più partite possibili, perchè nella Juventus conta solo vincere e noi dobbiamo comportarci così”.