Calciomercato Lazio, dubbi sul terzino biancoceleste | Il calciatore resta nella Capitale

Calciomercato Lazio, Fares è un punto interrogativo

Mohamed Fares, destinato nelle scorse settimane al trasferimento all’Alanyaspor, ora è un grande punto interrogativo per la Lazio. La chiusura del mercato in Italia dello scorso 31 gennaio non aveva chiuso le speranze per il passaggio del terzino algerino al club turco. Tuttavia, la situazione non sembra andare per il meglio e l’operazione non sembra concretizzarsi. I rapporti tra le parti sembrano raffreddarsi e il passaggio sembra sfumare.

Calciomercato Lazio, il Sion si fa avanti per Fares

La mancata chiusura del mercato turco, d’altro canto, non chiude completamente le porte alla cessione di Fares. Infatti, resta un altro mercato aperto, quello svizzero. Con il gong finale al 15 febbraio sembra che, ad essere interessato al terzino ex Spal, ci sia il Sion. Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it gli svizzeri potrebbero farsi avanti se la trattativa con il club turco dovesse sfumare. Non resta che attendere i prossimi giorni per conoscere il destino di Fares.