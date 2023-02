Calciomercato Milan, fase di stallo per il rinnovo di Leao | La posizione di Maldini e Massara

intervistato da Milanews.it, Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato in merito al rinnovo di Rafael Leao, che dopo prestazioni non brillanti e malumori legati al rinnovo sembra essere sempre più lontano da Milano. Queste uno stralcio delle parole in merito all’attaccante portoghese, che tanto piace all’Arsenal e che sarebbe disposto a prenderlo già dalla prossima estate:

Ci sono novità sul rinnovo di Leao?

“No, non ci sono novità. La situazione è in fase di stallo. Il Milan ha formulato una proposta e questa proposta non va bene per rinnovare il contratto di Leao, altrimenti avrebbe già firmato l’accordo… Mi aspetto che possa essere un altro incontro in cui si proverà a trovare una soluzione, sia per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore che per la multa allo Sporting. In questo, comunque, non ci sono appuntamenti in programma”.