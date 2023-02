Calciomercato Milan, il calciatore apre ai rossoneri | Grandi spiragli per giugno

Calciomercato Milan, Zaniolo al Galatasaray

Manca sempre meno per l’ufficialità di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray. La vicenda legata al giovane fuoriclasse, ormai ex giallorosso, ha infuoco le ultime settimane del mercato invernale durante la quale si sono rincorse voci sul suo passaggio in Premier, oltre a numerosi accostamenti al Milan. Tuttavia, alla chiusura del mercato, nessuno dei club a il calciatore era stato accostato è riuscito ad aggiudicarselo. I malumori di Zaniolo hanno portato il calciatore a cercare una nuova sistemazione. Grazie alla chiusura del mercato all’8 febbraio Zaniolo sta per diventare un calciatore del Galatasaray.

Calciomercato Milan, Zaniolo la clausola apre ai rossoneri

Al Galatasaray, Nicolò Zaniolo, percepirà 3,5 milioni di euro annui per quattro anni più bonus facilmente raggiungibili. Alla Roma andranno 16 milioni di base fissa (di questi il 15% andranno all’Inter), a cui si aggiungono 5 milioni di bonus facili per un totale 20-21 milioni (circa 18 effettivi). Ad ogni modo, Zaniolo potrebbe tornare in Italia in tempi brevi. Infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe una clausola rescissoria di 35 milioni che libererebbe il centrocampista e lo riporterebbe in Italia. Dunque, il Milan, maggiore pretendente durante questa sessione, potrebbe farsi nuovamente avanti e completare ciò che a gennaio non è andato nel modo previsto.