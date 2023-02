Calciomercato Roma, i giallorossi trattano il riscatto di Wijnaldum: c’è il gradimento di Mourinho

Calciomercato Roma, i giallorossi riflettono sul futuro di Wijnaldum

Dopo l’amichevole con la Primavera della Roma, è sempre più vicino il rientro in prima squadra da parte di Georginio Wijnaldum. L’olandese, di proprietà del PSG, è fuori da mesi per infortunio ed ha disputato una sola partita in Serie A in questa stagione. La Roma, quindi, non ha ancora potuto valutare sul campo sulle qualità del calciatore e ciò ha portato i giallorossi sul futuro del centrocampista.

Secondo quanto riferito da Relevo, la Roma vorrebbe trattenere il giocatore anche per la prossima stagione, ma la trattativa con il PSG non è stata ancora avviata. Il prestito della scorsa estate verte su un diritto di riscatto che può diventare obbligo nel caso in cui il calciatore disputasse il 50% delle partite e la Roma si qualificasse per la Champions League, anche se il primo criterio, con ogni probabilità, non potrà realizzarsi.