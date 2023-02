Calciomercato Roma, idea per il dopo Zaniolo: Pinto guarda in Germania

Calciomercato Roma, Zaniolo al Galatasaray

Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma per approdare in Turchia, sponda Galatasaray. L’ex numero 22, ha già svolto parte delle visite mediche e domani terminerà parte dei test e metterà, finalmente, la firma sul contratto. La Roma chiude così un capitolo scomodo, dove si può dire benissimo che tutte le parti coinvolte hanno perso. I giallorossi chiudono la trattativa a 20mln di euro + bonus, senza però sostituire il giocatore.

Roma, Pinto cerca un sostituto dinamico

Il ds della Roma, Tiago Pinto, deve trovare un sostituto adatto per poter riempire la casella lasciata libera da Zaniolo. Il profilo adatto sempre averlo scovato in Bundesliga, precisamente nel Bayer Leverkusen, si tratta di Kerem Demirbay. Il centrocampista, dal passaporto sia turco che tedesco, è il giocatore ideale per Mourinho, viste le sue caratteristiche propense ad un gioco offensivo.