Calciomercato Roma, Zaniolo al Galatasaray: c’è la firma | Affare da 30 milioni!

Calciomercato Roma, i dettagli per Zaniolo

Capolavoro di Tiago Pinto nella cessione di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Gianluca DI Marzio, in queste ore c’è stata la firma sul contratto del calciatore con il Galatasaray con il classe ’99 che si trasferisce in Turchia per 16,5 milioni più 13 di bonus oltre al 20% sulla futura rivendita.

Non è finita qui però perchè la Roma avrebbe poi una prelazione su due giovani talenti turchi, ovvero Yusuf Demir ed Efe Akman.