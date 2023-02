Drusilla Foer, la top player di Sanremo | Curiosità e passione per il calcio

Chi è Drusilla Foer?

Drusilla Foer, una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, stasera è tornata nuovamente sul Palco dell’Ariston. Drusilla è un personaggio interpretato da Gianluca Gori e non è altro che il suo alter ego. Con questa interpretazione, Gori, è divenuto molto famoso anche perché Drusilla è amata da tutto il pubblico. Gori ha spiegato che l’idea nasce più di 10 anni fa quando lui era abituato a frequentare i salottini dei nobili fiorentini. Qui, tra una cena e l’altra, si divertiva ad intrattenere i commensali con la parodia di questa donna nobile, di mezza età e con un modo chic, la cui ironia però è sempre stata sagace. Ed è proprio in una di queste occasioni che Gianluca viene notato da un agente che gli chiede di imbastire uno spettacolo con questo personaggio molto curioso e da allora possiamo solo parlare di grande successo.

Drusilla e la passione per il calcio

Quello che non tutti sanno è la amorevole passone che Drusilla ha per il calcio. Ovviamente segue prevalentemente la Nazionale, ma nutre una simpatia anche per la Fiorentina, avendo i Natali in Toscana. Quindi da oggi tifosi azzurri e tifosi viola sappiate che avete una tifosa in più.