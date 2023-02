Foschi svela: “Ecco in quale club di A stava per trasferirsi Kvaratskhelia” | Il retroscena

Kvaratskelia poteva andare andare in un club della Serie A, ma il trasferimento è poi sfumato

Chi è nel settore non aveva alcun dubbio su Khvicha Kvaratskhelia; chi invece non fa parte di questo mondo, come i tifosi del Napoli ad esempio, era un po’ dubbioso all’arrivo di “questo georgiano” che arrivava dalla Dinamo Batumi. Il classe 2001 ci ha messo pochissimo ad entrare nel cuore dei tifosi napoletani; già all’esordio, infatti, ha fatto breccia nel cuore di Napoli mettendo a segno un goal ed un assist. Kvaratskhelia è amatissimo da tutta la città partenopea ed è il trascinatore principale, insieme ad Osimhen, degli azzurri in questa stagione.

Come già detto, Kvaratskhelia era un nome noto agli scouter e ai dirigenti sportivi. In seguito trasferimento al Napoli varie sono state le indiscrezioni e i retroscena che sono venuti fuori a proposito di lui, l’ultimo di questi riguarda un suo trasferimento, poi sfumato, al Bologna. Rino Foschi, ex dirigente sportivo del Palermo, ha parlato di come Kvaratskhelia poteva essere un calciatore del Bologna: “Ora tutti dicono che lo conoscono, ma in realtà sono in pochi che lo conoscevano. Dico che in precedenza era seguito dal Bologna, due anni fa ne parlai con Bigon. Tuttavia, c’era un problema con il passaporto e non se ne fece nulla.”