Il mercoledi dei bookmakers, la Premier League| Bonus di benvenuto

Una rivalità storica in Premier League

Quella che va di scena stasera tra Manchester Utd e Leeds è davvero una rivalita storica, infatti quella di stasera è la 112a volta che le due squadre si affrontano, con 49 volte in cui i diavoli rossi ne escono da vincitori. I presupposti per la 50a vittoria del Manchester ci sono tutti, infatti le due squadre arrivano in momenti molto diversi tra loro: lo United sembra rinato e con una vittoria aggancerebbe momentaneamente al secocondo posto proprio l’altra sponda di Manchester; mentre gli ospiti sono attualmente immischiati nella lotta per non retrocedere. Dato curioso è che gli ospiti hanno segnato un solo gol nelle ultime 6 trasferte, quindi vediamo come si comportano le quote dei bookmakers sul segno NG(no gol): 1.98 su Betaland, Sportbet e Golgol.