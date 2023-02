Juventus, le condizioni di Miretti | Allegri spera

Juventus, distorsione alla caviglia per Miretti

“Questa mattina – si legge – Fabio Miretti, a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Queste sono le parole del comunicato ufficiale della Juventus in merito all’infortunio del suo giovane centrocampista. Fabio Miretti, ricordiamo, si è infortunato ieri sera in occasione della partita di campionato contro la Salernitana. Per fortuna sono state escluse fraturre, così da ridurre i tempi di attesa per rivederlo in campo. Quasi sicuramente comunque non lo vedremo in campo nella sfida con il Nantes di Europa League.