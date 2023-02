Lazio, tanti i problemi in casa biancoceleste | Ecco quali

Lazio, la zona Caicedo è solo un lontano ricordo

Sicuramente la stagione della Lazio fino ad ora è positiva, ma poteva esserlo di più. Senza tutti i black out nel secondo tempo, vero punto debole fino ad ora, la macchina gestita da Maurizio Sarri sarebbe pressoche perfetta. Questo aspetto trova riscontro nei numeri: 14 gol subiti nelle riprese, su un totale di 17 gol incassati, ed adirittura solo 17 segnati su un totale di 37. A questa dato, viene aggiunto che l’ormai ex zona Caicedo è solo un ricordo lontano: l’ultimo gol decisivo nell’extra time è stato sgnato addirittura nella passata stagione ( pareggio di Milinkovic in casa della Juventus), l’ultima vittoria al fotofinish manca da Spezia-Lazio 3-4 quando al 90′ segnò Acerbi. Questi fattori fanno capire che per ambire a qualcosa in più, i biancocelesti devono recuperare un po’ di cattiveria sportiva.